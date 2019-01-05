В очередях на пунктах пропуска с оккупированным Донбассом умерло два человека
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
5 января, в 9.45 в сервисной зоне на КПВВ "Станица Луганская" при оформлении документов на переход к подконтрольным власти Украины районов 65-летнему мужчине, который недавно подошел к КПВВ, стало плохо со здоровьем и он потерял сознание.
Немедленно украинскими пограничниками были вызваны медицинский представитель Красного Креста и карета скорой помощи. К сожалению, с прибытием врачей, им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Предварительный диагноз: остановка сердца.
Позже, в 11.00 на КПВВ "Майорск", по прибытии со стороны временно неподконтрольной власти Украины территории, 79-летняя женщина пожаловалась украинским пограничникам на ухудшение состояния здоровья. Оперативно прибывшие сотрудники одной из профильных общественных организаций по оказанию медицинской помощи провели срочные реанимационные мероприятия, но, к сожалению, не смогли спасти жизнь этого человека.
Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей и неорганизованности в работе КПВВ в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск раз подвергает опасности мирное население, среди которых, в основном пожилые люди. Люди следуют за пенсиями и социальными выплатами, однако этот путь иногда опасен.
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