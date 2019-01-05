Украинка Цуренко вышла в финал престижного турнира в Австралии

5 января, 2019, 17:31

Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в финал престижного турнира в австралийском Брисбене

Об этом сообщает "Трибуна" .

В полуфинале Леся Цуренко победила японку Наоми Осаку. Украинка сделала брейки в двух геймах первого сета, а потом взяла гейм на подаче соперницы на старте второго сета.

По итогам турнира Цуренко уже гарантировала себе личный рекорд в рейтинге (24-е место - финал, 23-е место - титул). Ранее лучшим результатом Цуренко в мировой классификации было 26-е место.

В финале Цуренко сыграет против чешки Каролины Плишковой. Призовой фонд турнира составляет $1 млн.

Напомним, в ноябре 2018 Элина Свитолина стала первой в истории украинкой, которая выиграла Итоговый турнир WTA с участием восьми сильнейших теннисисток мира.

Благодаря победе в Сингапуре, Элина Свитолина закончила 2018 на четвертой позиции в мировом рейтинге.

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