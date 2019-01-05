Стало известно, кого перед Новым годом застрелили среди дня во Франковске

5 января, 2019, 12:17

В воскресенье, 30 декабря 2018 года, на улице Хотинская, 12, что в центре Ивано-Франковска, выстрелами из автомата Калашникова был застрелен ранее судимый 60-летний местный житель Андрей Шелепин по прозвищу "Шелеп"

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают местные издания. Некоторые из них называют погибшего "криминальным авторитетом".

"Убитого звали Шелепин Андрей Борисович. Человек с таким ФИО имеет отношение к нескольким предприятиям, зарегистрированным в столице, Белой Церкви и Житомире", - пишет сайт Версии.if.ua.

Агентство Галка.if.ua добавляет, что убитый - "известный в криминальных кругах человек по прозвищу "Шелеп".

"Он провел не один десяток лет в местах лишения свободы. Его опознала жена", - отмечают журналисты.

Сообщение о смерти появилось на Facebook-странице супруги погибшего.