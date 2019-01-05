Сегодня с нами пребывают князь Владимир, княгиня Ольга и все борцы за веру в Украину, - вселенский патриарх Варфоломей
Об этом заявил вселенский патриарх Варфоломей на торжественной церемонии предоставления Томоса в субботу, 5 января 2019 года, передает Еспресо.TV .
"Сейчас по Божьей милости мы возобновляем в церковном единении миллионы верующих земли вашей, неожиданно, не по своей воле и причине оказавшихся вне каноничности и единством. Однако, Константинопольская церковь созвала и обняла их не как мачеха, а как родная мать, та самая мать, что уже привела была в древности к их крещению (...).
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Ваша Сачстливость, дорогой наш брат, в этот замечательный исторический день в священном очаге православия с нами находятся князь Владимир и княгиня Ольга, а с ними вместе все святые и потомки, соль роскошной украинской земли, все те, кто вставал за свои очевидные права, кто упорно защищал их как отдельные права Украинского народа, как всечеловеческую справедливость, но также как и права человека, особенно право на свободу исповедания для всех людей и народов. Все эти подвижники здесь присутствуют в духе и молитве, разделяя нашу радость и утешение", - сказал, в частности, Варфоломей, обращаясь к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополиту Епифанию.
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- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской была создана новая Украинская православная церковь.
- Конфессию возглавил 39-летний митрополит Епифаний из Киевского патриархата.
- Для получения Томоса официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко и спикером Верховной Рады Андреем Парубием 5-6 января находится с рабочим визитом в Стамбуле (Турция).
- Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января 2019 года, в 12:40 по киевскому времени подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.
- На Рождество, то есть в понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение, где будет показано Томос об автокефалии.
- После этого Томос будет перенесен на всеобщего обозрение в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 08.00 до 18.00.
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