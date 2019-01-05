Сегодня с нами пребывают князь Владимир, княгиня Ольга и все борцы за веру в Украину, - вселенский патриарх Варфоломей

5 января, 2019, 13:13

Предоставление Томоса является совместным достижением Константинопольской матери-церкви и всех борцов за веру Христову и свободу вероисповедания за весь период истории Украины, начиная от князя Владимира и княгини Ольги

Об этом заявил вселенский патриарх Варфоломей на торжественной церемонии предоставления Томоса в субботу, 5 января 2019 года, передает Еспресо.TV .

"Сейчас по Божьей милости мы возобновляем в церковном единении миллионы верующих земли вашей, неожиданно, не по своей воле и причине оказавшихся вне каноничности и единством. Однако, Константинопольская церковь созвала и обняла их не как мачеха, а как родная мать, та самая мать, что уже привела была в древности к их крещению (...).

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Ваша Сачстливость, дорогой наш брат, в этот замечательный исторический день в священном очаге православия с нами находятся князь Владимир и княгиня Ольга, а с ними вместе все святые и потомки, соль роскошной украинской земли, все те, кто вставал за свои очевидные права, кто упорно защищал их как отдельные права Украинского народа, как всечеловеческую справедливость, но также как и права человека, особенно право на свободу исповедания для всех людей и народов. Все эти подвижники здесь присутствуют в духе и молитве, разделяя нашу радость и утешение", - сказал, в частности, Варфоломей, обращаясь к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополиту Епифанию.

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