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Объемы незаконной миграции в ЕС упали до самого низкого уровня за последние 5 лет

Число мигрантов, задержанных при попытке незаконного проникновения в Евросоюз, уменьшилось до самого низкого уровня за последние пять лет, сообщили в Агентстве ЕС по охране внешних границ (Frontex)

Об этом передает ВВС .

В Frontex особо отмечают сокращение потока нелегалов через Средиземное море в Италию, где новое правительство заняло жесткую позицию по данному вопросу - вплоть до запрета судам, которые занимаются спасением мигрантов в море, останавливаться в итальянских портах.

При этом вдвое увеличился незаконный поток в ЕС через Испанию.

Агентство также раскрыло информацию о поле и возрасте нелегалов.

Оказалось, что женщин среди них около 18%.

В то же время 20% нелегалов во время бесед заявляли, что им еще нет 18 лет.

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