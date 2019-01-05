Нацполиция схватила во Львове продавцов метадона: SIM-карты, еврономера на авто и "товар" на 300 тыс. грн

5 января, 2019, 09:34

Во Львове полицейские задержали супругов-наркодилеров и изъяли наркотики на сумму свыше 300 тыс. грн

В состав преступной группы входили супруги, которые организовали на территории Львова сбыт наркотического средства "метадон" в особо крупных размерах, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во время задержания и санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство "метадон" в особо крупных размерах. Кроме того, изъято мобильные телефоны, SIM-карты разных операторов, автомобильные номерные знаки иностранной регистрации и денежные средства, вырученные от сбыта наркотиков в национальной и иностранной валюте.

Наркосодержащие вещества 60-летний мужчина и его 59-летняя жена сбывали наркозависимым лицам в частном доме. Все изъятое во время санкционированного обыска направлено на экспертное исследование, стоимость выявленных наркотических средств по ценам "черного" рынка составляет более 300 тыс. грн.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании наркодилерам меры пресечения - содержание под стражей.