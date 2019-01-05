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На Волыни из-за гололеда перевернулась фура. Фоторепортаж

В Волынской области вблизи села Колодяжное Ковельского в кювет перевернулась фура

Об этом сообщает ВолиньPost .

По предварительной информации, никто из людей в аварии не пострадал.

На месте работает полиция.

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