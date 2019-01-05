На Волыни из-за гололеда перевернулась фура. Фоторепортаж
5 января, 2019, 11:48
В Волынской области вблизи села Колодяжное Ковельского в кювет перевернулась фура
Об этом сообщает ВолиньPost .
По предварительной информации, никто из людей в аварии не пострадал.
На месте работает полиция.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-