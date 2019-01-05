На Рождество представитель Константинополя проведет богослужение в Андреевской церкви
5 января, 2019, 11:11
7 января в 9:30 состоится рождественское богослужение в Андреевской церкви, которую назвали "посольством" Константинополя в Украине
Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины.
"Это первое богослужение в Ставропигии - представительстве вселенского патриарха Варфоломея в Киеве после предоставления Православной церкви в Украине Томоса об автокефалии", - сказано в сообщении.
Как отмечается, возглавит богослуженик экзарх вселенского патриарха Варфоломея в Украині - епископ Иларион (Рудник).
"После богослужения журналисты смогут пообщаться с экзархом вселенского патриарха. Епископ Иларион расскажет о том, как дальше будут совершаться богослужения в Киевской Ставропигии и, как будет организован в ней труд и служение", - отметили в ПЦУ.
- В ноябре Кабмин принял решение о передаче недвижимого имущества Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату .
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