Митрополит Епифаний поблагодарил патриарха Варфоломея за "мудрость, настойчивость и смелость"

5 января, 2019, 14:14

На церемонии подписания Томоса предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний обратился к вселенскому патриарху Варфоломею со словами благодарности

Об этом передает Еспресо.TV .

"Наша Церковь-дочь никогда не станеть забывать того, что дала нам Церковь-мать со времен древних и дает по сей день", - подчеркнул предстоятель.

Путь Украины к Томосу был, по его словам, "сложным и скорбным", и значительную роль при этом сыграл именно Варфоломей с такими присущими ему добродетелями как "мудрость, настойчивость и смелость".

"Мы благодарим Вас, что у Вас есть все эти необходимые качества для совершения такого ответственного служения и никогда не прекратим возносить за Вас наши молитвы", - добавил Епифаний.