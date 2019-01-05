 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Митрополит Епифаний поблагодарил патриарха Варфоломея за "мудрость, настойчивость и смелость"

На церемонии подписания Томоса предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний обратился к вселенскому патриарху Варфоломею со словами благодарности

Об этом передает Еспресо.TV .

"Наша Церковь-дочь никогда не станеть забывать того, что дала нам Церковь-мать со времен древних и дает по сей день", - подчеркнул предстоятель.

Путь Украины к Томосу был, по его словам, "сложным и скорбным", и значительную роль при этом сыграл именно Варфоломей с такими присущими ему добродетелями как "мудрость, настойчивость и смелость".

"Мы благодарим Вас, что у Вас есть все эти необходимые качества для совершения такого ответственного служения и никогда не прекратим возносить за Вас наши молитвы", - добавил Епифаний.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 января, 2019 суббота

4 января, 2019 пятница

больше новостей

5 января, 2019 суббота

4 января, 2019 пятница

3 января, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать