Митрополит Епифаний поблагодарил патриарха Варфоломея за "мудрость, настойчивость и смелость"
5 января, 2019, 14:14
На церемонии подписания Томоса предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний обратился к вселенскому патриарху Варфоломею со словами благодарности
Об этом передает Еспресо.TV .
"Наша Церковь-дочь никогда не станеть забывать того, что дала нам Церковь-мать со времен древних и дает по сей день", - подчеркнул предстоятель.
Путь Украины к Томосу был, по его словам, "сложным и скорбным", и значительную роль при этом сыграл именно Варфоломей с такими присущими ему добродетелями как "мудрость, настойчивость и смелость".
"Мы благодарим Вас, что у Вас есть все эти необходимые качества для совершения такого ответственного служения и никогда не прекратим возносить за Вас наши молитвы", - добавил Епифаний.
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