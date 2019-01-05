Ди Каприо вызвали в суд по делу об отмывании денег

5 января, 2019, 20:49

Звездного голливудского актера Леонардо Ди Каприо вызвали в суд в Вашингтоне по делу об отмывании миллиардов в Малайзии

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на The Washington Post .

Ди Каприо тайно предстал перед большим жюри Вашингтона в период последних месяцев, чтобы дать показания в рамках расширенного расследования Министерства юстиции о многомиллиардное мошенничество с привлечением правительственного инвестиционного фонда Малайзии.

Прокуроры считают Ди Каприо свидетелем, обладающим полезной информацией о малайзийском финансисте Джо Лоу, которого обвиняют в отмывании миллиардов долларов из инвестиционного фонда и финансировании лоббистской кампании с целью прекращения расследования. Как уточнила сторона обвинения, "Ди Каприо не является объектом расследования".

В то же время, отмечается, что "заседание большого жюри являются тайными, поэтому неизвестно, что именно сказал Ди Каприо присяжным". В Министерстве юстиции, а также у самого Ди Каприо отказались от комментариев. Хотя в прошлом пресс-секретарь Ди Каприо заявлял, что актер сотрудничает с расследованием и "полностью поддерживает все усилия, направленные на установление справедливости по делу".

Кроме того, стало известно, что голливудский актер принял ряд дорогих подарков от Джо Лоу. Издание, в частности, пишет о картине Пикассо стоимостью $3,2 млн. Представители Ди Каприо заявили, что актер инициировал процедуру возврата картины правительству США.