Арсений Яценюк: день признания автокефалии Православной церкви Украины - это день выхода из церковного рабства

5 января, 2019, 14:58

День признания автокефалии Православной церкви Украины - это день выхода из церковного рабства, признание духовной независимости страны

Об этом написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк после подписания 5 января 2019 года вселенским патриархом Варфоломеем Томоса для ПЦУ.

"Если бы всю историю нашей страны нужно было бы изложить на одной странице, в ней все равно нашлось бы место для сегодняшнего дня", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он отметил, что это праздник для миллионов православных украинцев, "которых пытались клеймить как "безблагодатных" и "раскольников" кремлевские агенты в рясах, пиджаках и мундирах":

"Этот праздник миллионов украинцев, исповедующих другие религии и благодарящих Бога за своих соотечественников, с которыми бок о бок они противостоят агрессору и строят свободную страну, это праздник Государства Украина, которая смогла защитить выбор своих граждан в условиях безумного давления на выбор их совести ".

"Почет и уважение всем, кто всегда верил и приближал нашу Независимость - государственную и духовную", - подчеркнул Яценюк.