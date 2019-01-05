Американский чемпион считает Ломаченко трусом

5 января, 2019, 21:07

Американский боксер Майки Грасия считает, что украинец Василий Ломаченко избегает с ним боя

Об этом сообщает iSport.ua .

По мнению Гарсии, чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василий Ломаченко избегает поединка.

"Вы на самом деле считаете, что я мог бы получить бой с Ломаченко? Он вызывает меня в ринг с того дня, как избил Николаса Уолтерса в 2016-м. Он постоянно заявляет о своей готовности и при этом продолжает сражаться с другими. Недавно вот боксировал с Педрасу. А почему же он не выбрал меня для финального боя в 2018 года? ", - спросил Гарсия, который владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).