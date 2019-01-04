Вскоре начнется первое солнечное затмение этого года
4 января, 2019, 15:15
6 января состоится первое солнечное затмение в этом году. Затмение начнется в 5:28 по киевскому времени
В январе состоится еще одно затмение - Луны, и это явление можно будет увидеть 21 января, сообщает 24 канал .
Солнечное затмение увидят жители северо-восточной Азии (включая Японию, Северную и Южную Кореи и восток Китая), северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, а также востока Монголии.
Солнечное затмение происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей и тем самым затмевает солнечный свет. Ежегодно мы можем наблюдать за 2-5 солнечными затмениями. Самое длительное затмение Солнца в 21 веке состоялось 22 июля 2009 года и длилось 6 минут 39 секунд.
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