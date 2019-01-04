В Италии преступники с двумя экскаваторами украли более 2 млн евро
Группа из четырех неизвестных заблокировала фургон двумя грузовиками на шоссе 96 возле города Бари, а затем выстрелила в воздух, чтобы запугать охранников, сообщает ВВС.
Преступники использовали два экскаватора чтобы открыть авто и получить наличные. Оба грузовика подожгли, а экскаваторы бросили на месте нападения.
Грабители в масках имели автоматическое оружие и скрылись на двух машинах. Полиция держала шоссе закрытым в течение нескольких часов, пока эксперты осматривали место происшествия.
Деньги, которые перевозили в инкассаторской машине, предназначались для выплаты пенсий в соседнем городе Матера.
По данным итальянской газеты Corriere della Sera, грабители в том же регионе Италии дважды в прошлом году пытались открыть и ограбить инкассаторские машины с помощью экскаватора, но обе попытки завершились неудачей.
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