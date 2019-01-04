В самолет Wizz Air ударила молния в Гданьске
4 января, 2019, 09:47
3 января в пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший авиарейс по маршруту Гданьск (Польша) - Ставангер (Норвегия), вскоре после вылета попала молния
Об этом сообщает tvn24.
Отмечается, что в результате инцидента пилоты решили вернуться в Гданьск.
"Соблюдая меры безопасности, самолет возвращен в Гданьск. Посадка прошла без проблем", - сообщили в авиакомпании Wizz Air.
Как проинформировал представитель аэропорта в Гданьске Михал Даргач, самолет вернулся в аэропорт через 10 минут после старта. Посадка была осуществлена в штатном режиме.
Авиакомпания провела технический осмотр самолета.
Wizz Air flight # W61747 from Gdansk to Stavanger returned to Gdansk shortly after departure https://t.co/a5ES419N2f pic.twitter.com/l51xK50ISb- International Flight Network (@FlightIntl) 3 января 2019 г.
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