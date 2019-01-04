В самолет Wizz Air ударила молния в Гданьске

4 января, 2019, 09:47

3 января в пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air, совершавший авиарейс по маршруту Гданьск (Польша) - Ставангер (Норвегия), вскоре после вылета попала молния

Об этом сообщает tvn24.

Отмечается, что в результате инцидента пилоты решили вернуться в Гданьск.

"Соблюдая меры безопасности, самолет возвращен в Гданьск. Посадка прошла без проблем", - сообщили в авиакомпании Wizz Air.

Как проинформировал представитель аэропорта в Гданьске Михал Даргач, самолет вернулся в аэропорт через 10 минут после старта. Посадка была осуществлена в штатном режиме.

Авиакомпания провела технический осмотр самолета.