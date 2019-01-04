В Николаеве без отопления остались более 70 домов
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения городского совета.
"В четверг, 3 января, специалисты ЗАО "Николаевская ТЭЦ" обнаружили новый дефект на ул. Московской, между пр. Центральным и ул. Адм. Макарова. Ремонтные бригады предприятия работают над ликвидацией повреждения. На время проведения работ приостановлена подача тепла в 72 жилых дома и объекта социальной сферы", - говорится в сообщении.
Тепловики сразу приступили к ликвидации аварии, работали ночью. Работы планируют завершить до 12:00 4 января.
Массовые отключения отопления в Николаеве случались в ноябре и декабре.
Как сообщает Укринформ, на данный момент Николаевская ТЭЦ находится в процессе приватизации. Ее имущество выставлено на продажу. Это одно из двух предприятий, которые обеспечивают централизованным отоплением полумиллионный Николаев.
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