В Николаеве без отопления остались более 70 домов

4 января, 2019, 10:20

В Николаеве из-за аварии на ТЭЦ без теплоснабжения остались 72 жилых дома и объекта социальной сферы

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения городского совета.

"В четверг, 3 января, специалисты ЗАО "Николаевская ТЭЦ" обнаружили новый дефект на ул. Московской, между пр. Центральным и ул. Адм. Макарова. Ремонтные бригады предприятия работают над ликвидацией повреждения. На время проведения работ приостановлена подача тепла в 72 жилых дома и объекта социальной сферы", - говорится в сообщении.

Тепловики сразу приступили к ликвидации аварии, работали ночью. Работы планируют завершить до 12:00 4 января.

Массовые отключения отопления в Николаеве случались в ноябре и декабре.

Как сообщает Укринформ, на данный момент Николаевская ТЭЦ находится в процессе приватизации. Ее имущество выставлено на продажу. Это одно из двух предприятий, которые обеспечивают централизованным отоплением полумиллионный Николаев.