 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Николаеве без отопления остались более 70 домов

В Николаеве из-за аварии на ТЭЦ без теплоснабжения остались 72 жилых дома и объекта социальной сферы

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения городского совета.

"В четверг, 3 января, специалисты ЗАО "Николаевская ТЭЦ" обнаружили новый дефект на ул. Московской, между пр. Центральным и ул. Адм. Макарова. Ремонтные бригады предприятия работают над ликвидацией повреждения. На время проведения работ приостановлена подача тепла в 72 жилых дома и объекта социальной сферы", - говорится в сообщении.

Тепловики сразу приступили к ликвидации аварии, работали ночью. Работы планируют завершить до 12:00 4 января.

Массовые отключения отопления в Николаеве случались в ноябре и декабре.

Как сообщает Укринформ, на данный момент  Николаевская ТЭЦ находится в процессе приватизации. Ее имущество выставлено на продажу. Это одно из двух предприятий, которые обеспечивают централизованным отоплением полумиллионный Николаев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2019 пятница

3 января, 2019 четверг

больше новостей

4 января, 2019 пятница

3 января, 2019 четверг

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать