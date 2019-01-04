В Норвегии, вероятно, погибли четверо туристов, попавших в лавину

4 января, 2019, 20:08

В северной Норвегии в результате схода лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает АР.

У спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", поскольку "невозможно прожить почти два дня в снегу".

Сообщается, что лыжники пропали в среду, 2 января, около 15.00 по Гринвичу. В четверг, 3 января, сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.

Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схода лавины шириной 300 метров.