В Киеве на Рождество изменится движение общественного транспорта

4 января, 2019, 14:55

В Киеве в ночь с 6 на 7 января работу наземного общественного транспорта продлят на 3 часа

Об этом сообщается на сайте "Киевпасстранс" .

Также из массовых мероприятий будет изменен ряд маршрутов.

В частности, на время проведения мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) будет изменено движение троллейбусов маршрутов №6, №16, №18 и автобусов маршрутов № 24, №114.

Указанные маршруты общественного транспорта будут курсировать следующим образом: троллейбусы маршрута №6 - от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусы маршрута №16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы маршрута №18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусы маршрутов № 24, № 114 - по расписанию движения рабочего дня (через ул. Крещатик).