Укрзализныця запускает поезд из Харькова на Донбасс

4 января, 2019, 13:12

ПАО "Укрзализныця" планирует от 18 января запустить новый поезд на Донбасс сообщением Харьков-Покровск

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

С Покровская поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. А обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01.

Отмечается, что поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

По словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, новый поезд сообщит Донбасс с Харьковом.

"График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов", - сказал он.