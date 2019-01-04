Укрзализныця запускает поезд из Харькова на Донбасс
4 января, 2019, 13:12
ПАО "Укрзализныця" планирует от 18 января запустить новый поезд на Донбасс сообщением Харьков-Покровск
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
С Покровская поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. А обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01.
Отмечается, что поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.
По словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, новый поезд сообщит Донбасс с Харьковом.
"График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов", - сказал он.
- Напомним, 24 февраля 2018 года стало известно, что Укрзализныця назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск с 25 марта 2018 года.
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