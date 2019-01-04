Tesla снизила цены на свои автомобили на $2 тыс.
4 января, 2019, 11:27
В Tesla заявили о снижении цен на свои модели автомобилей на $2 тыс.
Об этом говорится в отчете компании, передает Reuters.
В Tesla объяснили необходимость этого шага сокращением федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.
Как сообщает Bloomberg, после объявления этого решения акции компании упали на 10%.
К закрытию торгов стоимость акций выровнялась до 6,8%. Ранее Tesla сообщила о рекордном производстве по итогам 2018 года.
По ее данным, в конце прошлого года было собрано наибольшее число автомобилей в истории компании. За прошедший квартал Tesla выпустила 86,55 тыс. авто.
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