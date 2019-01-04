Стало известно, когда стартует регистрация на пробное ВНО
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.
"Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно с 8 до 31 января 2019 на сайтах региональных центров оценивания качества образования", - говорится в сообщении.
В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета: 16 марта - по украинскому языку и литературе, а 23 марта - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам.
Участники пробного ВНО имеют возможность ознакомиться с процедурой проведения внешнего независимого оценивания, выполнить пробный тест, соответствует требованиям программ ВНО, характеристике и структуре сертификационной работы внешнего независимого оценивания 2019 года, попрактиковаться в заполнении бланков ответов, научиться эффективно распределять время на выполнение теста, правильные ответы и узнать результат тестирования, оценить собственную степень готовности к прохождению внешнего независимого оценивания.
Участие в пробном ВНО является платной услугой. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.
В зависимости от региона стоимость одного пробного тестирования составит от 132 до 139 грн.
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