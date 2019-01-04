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Спасатели предупредили водителей о гололеде в 10 областях

В десяти областях Украины пока наблюдаются осадки в виде небольшого снега, а на дорогах гололедица

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"Наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Львовской областях. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что уже обеспечили транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения.

От Укравтодора привлекли 227 человек и 146 единиц техники в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Информации об аварийных отключений электро- и теплоснабжение ГСЧС не поступало.

Также обеспечено дежурство оперативной группы ГСЧС.

С целью недопущения автомобильных пробок и обеспечения расчистки дорог с 11:00 4 января 2019 ввели ограничение движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств в пределах Запорожской области на автодорогах:

  • М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (Запорожье - к границе с Херсонской областью)
  • М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (предел Херсонской области - г. Мелитополь - предел Донецкой области);
  • Н-30 Васильевка-Бердянск (перекресток трассы М-18 на м. Токмак в г. Бердянск)
  • Р-37 Энергодар-Васильевка (с. Балки в г. Васильевка)
  • Т-08-19 Бильмак- / М-14 / (от пгт. Бильмак в с. Осипенко)
  • Т-08-21 / Н-30 / - Приморск (с. Панфиловка в г. Приморск)
  • с 12:30 до 15:00 введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств в пределах г. Мариуполь Донецкой области.

 

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