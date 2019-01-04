Спасатели предупредили водителей о гололеде в 10 областях

4 января, 2019, 13:45

В десяти областях Украины пока наблюдаются осадки в виде небольшого снега, а на дорогах гололедица

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

"Наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Львовской областях. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В ГСЧС заявили, что уже обеспечили транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения.

От Укравтодора привлекли 227 человек и 146 единиц техники в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Информации об аварийных отключений электро- и теплоснабжение ГСЧС не поступало.

Также обеспечено дежурство оперативной группы ГСЧС.

С целью недопущения автомобильных пробок и обеспечения расчистки дорог с 11:00 4 января 2019 ввели ограничение движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств в пределах Запорожской области на автодорогах: