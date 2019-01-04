Спасатели предупредили водителей о гололеде в 10 областях
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.
"Наблюдаются осадки в виде небольшого снега в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Львовской областях. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
В ГСЧС заявили, что уже обеспечили транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения.
От Укравтодора привлекли 227 человек и 146 единиц техники в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Информации об аварийных отключений электро- и теплоснабжение ГСЧС не поступало.
Также обеспечено дежурство оперативной группы ГСЧС.
С целью недопущения автомобильных пробок и обеспечения расчистки дорог с 11:00 4 января 2019 ввели ограничение движения тяжеловесных и маршрутных транспортных средств в пределах Запорожской области на автодорогах:
- М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта (Запорожье - к границе с Херсонской областью)
- М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (предел Херсонской области - г. Мелитополь - предел Донецкой области);
- Н-30 Васильевка-Бердянск (перекресток трассы М-18 на м. Токмак в г. Бердянск)
- Р-37 Энергодар-Васильевка (с. Балки в г. Васильевка)
- Т-08-19 Бильмак- / М-14 / (от пгт. Бильмак в с. Осипенко)
- Т-08-21 / Н-30 / - Приморск (с. Панфиловка в г. Приморск)
- с 12:30 до 15:00 введено ограничение движения тяжеловесных транспортных средств в пределах г. Мариуполь Донецкой области.
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