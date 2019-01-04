РПЦ останется в Украине, - Епифаний
Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.
"Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем", - сказал он.
По словам Епифания, архиерей с епархией или священник с обществом добровольно должны определиться со своим религиозным центром.
"Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новосозданной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их уже в нашу структуру единой ПЦУ", - сказал Епифаний.
Кроме того, Епифаний сообщил, что планирует пригласить Патриарха Варфоломея в Украину после предоставления Томоса.
"После подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, сам Патриарх Варфоломей непосредственно заявил, что он желает снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже после получения Томоса с моей стороны будет выражено приглашение Его Святейшества в ближайшее время посетить Украину", - отметил Епифаний.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь.
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-