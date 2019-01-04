РПЦ останется в Украине, - Епифаний

4 января, 2019, 10:07

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний завил, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"Мы понимаем, что в Украине будет в дальнейшем существовать Русская Православная Церковь и будет много желающих оставаться там, но мы против этого ничего не имеем", - сказал он.

По словам Епифания, архиерей с епархией или священник с обществом добровольно должны определиться со своим религиозным центром.

"Если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новосозданной ПЦУ, соответственно обращаются к нам, и мы принимаем их уже в нашу структуру единой ПЦУ", - сказал Епифаний.

Кроме того, Епифаний сообщил, что планирует пригласить Патриарха Варфоломея в Украину после предоставления Томоса.

"После подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, сам Патриарх Варфоломей непосредственно заявил, что он желает снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже после получения Томоса с моей стороны будет выражено приглашение Его Святейшества в ближайшее время посетить Украину", - отметил Епифаний.