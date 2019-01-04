Россия имеет последний шанс, - Столтенберг о ракетном договоре
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью, опубликованном в пятницу, 4 января, передает DW .
"Россия имеет последний шанс", - отметил Столтенберг.
Генсек Альянса подчеркнул, что если РФ не будет придерживаться условий ДРСМД, то "есть много потенциальных путей, которыми НАТО может ответить".
4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.
Как сообщалось ранее, в США есть доказательства, что Россия разработала и испытывает запрещенную ракету 9M729. Ракета разработана в рамках нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
- Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный в 1987 году, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с дальностью действия от 500 до 5500 километров.
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