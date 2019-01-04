РФ обвинит Украину в подготовке терактов в ОРДЛО и Крыму, - Минобороны
Об этом сообщило министерство обороны Украины в Twitter.
"Российский режим для усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины", - сказал спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
По его словам, российская сторона готовит обвинения для Украины в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.
Он также сказал, что не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению.
"Подчеркиваем, что эти действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины", - сказал Мотузяник.
Российская Федерация планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины. pic.twitter.com/KkYBkhQQZ8- Defence of Ukraine (@DefenceU) January 4, 2019
Читайте также
-
-
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
Читайте также
-
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа