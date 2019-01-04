РФ обвинит Украину в подготовке терактов в ОРДЛО и Крыму, - Минобороны

4 января, 2019, 14:32

Российская сторона для дискредитации готовит обвинения Украины в якобы подготовке террористических актов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и в аннексированном Крыму

Об этом сообщило министерство обороны Украины в Twitter.

"Российский режим для усиления антиукраинской информационной кампании и оправдания агрессивных действий в Азово-Черноморском регионе планирует сфабриковать очередные информационные поводы для дискредитации Украины", - сказал спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, российская сторона готовит обвинения для Украины в якобы подготовке террористических актов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым.

Он также сказал, что не исключается проведение Россией диверсий на собственных объектах критической инфраструктуры, таких как ТЭС, порты, мосты, предприятия, использующие в производстве вредные вещества, на транспорте и т.д. с последующим обвинением украинской стороны в причастности к их совершению.

"Подчеркиваем, что эти действия являются очередной провокацией Российской Федерации против Украины", - сказал Мотузяник.