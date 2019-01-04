Пограничники записали видеопоздравление с Рождеством Христовым
4 января, 2019, 20:49
Украинские пограничники записали трогательное видеопоздравление с Рождеством Христовым
Соответствующее видео распространила в Facebook пресс-служба ГНСУ.
В нем бойцы ГНСУ выполнили известную во всем мире украинскую щедривку "Щедрик" и даже промаршировали под эту композицию.
"По случаю Рождественских праздников Государственная пограничная служба Украины желает здоровья и семейного уюта. Как известно, в Рождественскую ночь случаются чудеса и исполняются заветные желания. Пусть все ваши мечты станут действительными! С Рождеством Христовым!" - говорится в поздравлении пограничников.
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