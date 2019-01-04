Пограничники записали видеопоздравление с Рождеством Христовым

4 января, 2019, 20:49

Украинские пограничники записали трогательное видеопоздравление с Рождеством Христовым

Соответствующее видео распространила в Facebook пресс-служба ГНСУ.

В нем бойцы ГНСУ выполнили известную во всем мире украинскую щедривку "Щедрик" и даже промаршировали под эту композицию.

"По случаю Рождественских праздников Государственная пограничная служба Украины желает здоровья и семейного уюта. Как известно, в Рождественскую ночь случаются чудеса и исполняются заветные желания. Пусть все ваши мечты станут действительными! С Рождеством Христовым!" - говорится в поздравлении пограничников.