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Пограничники записали видеопоздравление с Рождеством Христовым

Украинские пограничники записали трогательное видеопоздравление с Рождеством Христовым

Соответствующее видео распространила в Facebook пресс-служба ГНСУ.

В нем бойцы ГНСУ выполнили известную во всем мире украинскую щедривку "Щедрик" и даже промаршировали под эту композицию.

"По случаю Рождественских праздников Государственная пограничная служба Украины желает здоровья и семейного уюта. Как известно, в Рождественскую ночь случаются чудеса и исполняются заветные желания. Пусть все ваши мечты станут действительными! С Рождеством Христовым!" - говорится в поздравлении пограничников.

 

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