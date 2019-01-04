НАТО продлило аренду украинских тяжелых транспортных самолетов "Руслан"

4 января, 2019, 15:04

Украина и НАТО продолжат выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution)

Об этом сообщает ГП "Антонов" на странице в Facebook.

"Самолеты парка авиакомпании "Авиалинии Антонова", авиатранспортного подразделения ГП "АНТОНОВ" продолжат выполнение стратегических авиаперевозок в рамках программы SALIS (Strategic Airlift Interim Solution). Соответствующий контракт заключен на очередные три года - до 31 декабря 2021г", - говорится в сообщении.

Согласно обязательств контракта, с 1 января 2019 года, ГП "Антонов" предоставляет два самолета Ан-124-100 "Руслан" на постоянной основе для выполнения авиаперевозок в интересах участников программы SALIS.

Strategic Airlift Interim Solution - это объединение 14 стран, которые используют самолеты Ан-124-100 для поддержки операций НАТО и Евросоюза.

Самолеты будут участвовать в поддержке международных сил в Афганистане, Западной Африке, Ираке и других странах.