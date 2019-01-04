На Запорожье маршрутка съехала в кювет и перевернулась на бок
4 января, 2019, 17:05
Вблизи с. Привольное Мелитопольского района маршрутка Volkswagen LT, двигаясь в направлении из Кирилловки в Запорожье, съехала в кювет и перевернулась на бок
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области.
В результате происшествия пострадал 62-летний водитель. Каретой скорой помощи он был госпитализирован в больницу.
На момент ДТП в автобусе находились 5 пассажиров. От госпитализации они отказались. От ГУ ГСЧС области привлекались 1 единица техники и 6 человек личного состава.
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