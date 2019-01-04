На Днепропетровщине УПЦ МП уволила священников, которые перешли в поместную церковь
Об этом сообщили 4 января в Днепропетровской епархии УПЦ МП.
По данным епархии, с должностей уволены протоиерей Василий Пышный, священник Владимир Деревянко и священник Павел Тепин. Речь идет также о том, что эти священники запрещены в священнослужении.
3 января стало известно, что верующие Свято-Покровского храма УПЦ МП в селе Рубановское заявили о переходе под юрисдикцию Православной церкви Украины. Как отметил священник Деревянко, настоятель церкви отец Пышный после одной из служб вынес на суд верующих предложение о присоединении храма к ПЦУ, и это предложение было поддержано путем голосования поднятием рук.
Община верующих планирует пройти перерегистрацию после 6 января, когда Украина получит Томос.
- На Волыни в селе Красноволя Маневицкого района священники угрожали верующим "встречей в суде" за то, что они проголосовали за переход в Православную Церковь Украины.
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