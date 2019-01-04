 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мураев судится с ЦИК из-за закрытия избирательных участков в России

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев подал иск к Центральной избирательной комиссии с требованием признать противоправным постановление о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ

Он выложил в Facebook фотокопию своего административного иска, поданного в Шестой апелляционный административный суд (Киев).

"Прошу признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии по ликвидации избирательных участков №900075, №900077, №900078, №900117, №900118. Признать противоправным и недействительным постановление Центральной избирательной комиссии №274 от 31 декабря 2018", - говорится в иске.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 января, 2019 пятница

больше новостей

4 января, 2019 пятница

3 января, 2019 четверг

2 января, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать