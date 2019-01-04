Мураев судится с ЦИК из-за закрытия избирательных участков в России
4 января, 2019, 19:53
Внефракционный народный депутат Евгений Мураев подал иск к Центральной избирательной комиссии с требованием признать противоправным постановление о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ
Он выложил в Facebook фотокопию своего административного иска, поданного в Шестой апелляционный административный суд (Киев).
"Прошу признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии по ликвидации избирательных участков №900075, №900077, №900078, №900117, №900118. Признать противоправным и недействительным постановление Центральной избирательной комиссии №274 от 31 декабря 2018", - говорится в иске.
- ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков на территории РФ. Согласно постановлению ЦИК, все эти пять избирательных участков переносятся с территории РФ в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.
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