Млечный путь столкнется с соседней галактикой, - ученые
Об этом сообщает УНИАН .
Открытие было сделано на основе компьютерной симуляции движения карликовой галактики под названием Большое Магелланово облако. Она - одна из многих галактик-спутников, вращающихся вокруг Млечного пути.
Как оказалось, вместо того, чтобы двигаться по орбите на безопасном расстоянии или оторваться от гравитационного поля нашей галактики, Большому Магеллановому облаку суждено врезаться в нее. Сейчас она находится на расстоянии примерно 163 000 световых лет от нашей галактики. Она двигалась со скоростью 400 километров в секунду вглубь Вселенной.
Но симуляция астрофизиков из Университета Дархама обнаружила, что Большое Магелланово облако замедлилось и развернулось в сторону Млечного пути. Поэтому столкновение галактик произойдет примерно через 2,5 миллиарда лет. Хотя вероятность столкновения звезд и планет мала, удар целой галактики, масса которой в 250 млрд раз превышает массу Солнца, станет сокрушительным.
В свою очередь ученый Мариуш Каутун подсчитал, что вероятность того, что Солнечная система после столкновения оставит Млечный путь, очень мала. По его подсчетам, шансы, что это произойдет, не превышают 1-3%.
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