Млечный путь столкнется с соседней галактикой, - ученые

4 января, 2019, 19:17

Соседняя галактика столкнется с Млечным путем, где находится наша Солнечная система, считают астрономы

Об этом сообщает УНИАН .

Открытие было сделано на основе компьютерной симуляции движения карликовой галактики под названием Большое Магелланово облако. Она - одна из многих галактик-спутников, вращающихся вокруг Млечного пути.

Как оказалось, вместо того, чтобы двигаться по орбите на безопасном расстоянии или оторваться от гравитационного поля нашей галактики, Большому Магеллановому облаку суждено врезаться в нее. Сейчас она находится на расстоянии примерно 163 000 световых лет от нашей галактики. Она двигалась со скоростью 400 километров в секунду вглубь Вселенной.

Но симуляция астрофизиков из Университета Дархама обнаружила, что Большое Магелланово облако замедлилось и развернулось в сторону Млечного пути. Поэтому столкновение галактик произойдет примерно через 2,5 миллиарда лет. Хотя вероятность столкновения звезд и планет мала, удар целой галактики, масса которой в 250 млрд раз превышает массу Солнца, станет сокрушительным.

В свою очередь ученый Мариуш Каутун подсчитал, что вероятность того, что Солнечная система после столкновения оставит Млечный путь, очень мала. По его подсчетам, шансы, что это произойдет, не превышают 1-3%.