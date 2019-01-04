Метели и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение

4 января, 2019, 09:22

В течение 4-5 января в результате перемещения активного циклона во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Днем 4 января выпадет много снега, местами с дождем, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье до 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков и явлений.

Кроме того, 4 января на дорогах страны гололедица, в Одесской и Николаевской областях порывы ветра до 15-20 м/с.

Осложнение погодных условий 4-5 января соответствует І уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.