Какая погода будет в выходные перед Рождеством. Синоптик рассказала

4 января, 2019, 12:04

В большинстве областей Украины выпадет снег, мокрый снег, а ветер усилится до штормовых порывов, особенно сильным будет в районе Приазовья

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"В течение и до конца суток сложная погода в таких регионах, как Запорожье, Крым, Донетчина, Луганщина, Харьковщина и Днепропетровская область. Там выпадет снег, мокрый снег, а ветер усилится до штормовых порывов, особенно сильным будет в районе Приазовья", - сказала госпожа Диденко.

Кроме того, синоптик предупредила о метели и налипании мокрого снега.

5 января снег будет в западных областях Украины и на севере. А с юго-востока циклон уйдет, там ситуация стабилизируется.

Впрочем, температура воздуха в Украине постепенно снижается и ночью будет от -5 °C до -9 °C. Местами на севере, северо-востоке и в центре до -10 °C ...- 15 °C, днем -3 ° C ...- 8 °C.

В столице также периодически будет выпадать снег, а на дорогах будет гололедица. 5 и 6 января в Киеве выпадет периодически снег, 7 января существенные осадки маловероятны, но в ближайшие дни, на выходных и на Рождество в столице будет преобладать морозная погода.