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День на Донбассе: ранен украинский военный

В течение 4 января, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия опорные пункты в районе хутора Свободный на Луганском направлении. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил повреждения.

 

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