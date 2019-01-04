День на Донбассе: ранен украинский военный
4 января, 2019, 18:27
В течение 4 января, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.
Были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия опорные пункты в районе хутора Свободный на Луганском направлении. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил повреждения.
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