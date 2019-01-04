Боксеру, который убил работника УГО одним ударом, объявили подозрение

4 января, 2019, 11:08

Боксеру, который во время конфликта в Киеве нанес смертельную травму работнику УГО, объявили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, мужчина, которого подозревают в убийстве, скрылся с места происшествия и вечером 3 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции.

"Задержанным оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу", - сообщают в прокуратуре.

Его задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По информации "Украинской правды" , полиция подтвердила изданию, что подозреваемым оказался боксер Петр Очеретяный, а умерший, по информации СМИ и соцсетей, Василий Хмелюк, сотрудник Управления государственной охраны.

Напомним, 2 января в Печерском районе столицы произошла драка между двумя мужчинами, в результате которой один из них погиб. Подозреваемый в убийстве вместе с адвокатом впоследствии сам пришел в милицию.