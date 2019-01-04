Боевики трижды обстреляли украинские позиции, один военный ранен

4 января, 2019, 08:24

3 января один украинский военный получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск дважды обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении.

Кроме того, по данным разведки, 3 января, двое оккупантов получили ранения.

В течение текущих суток оккупанты огонь не открывали.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения и придерживаются при этом условии полного прекращения огня.