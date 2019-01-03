И.о. мэра Смилы сообщили о подозрении

3 января, 2019, 20:06

Депутату горсовета Смилы, исполнявшему обязанности мэра, объявили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Отмечается, что одному из депутатов Смилянского городского совета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица повлекшее тяжкие последствия) УК.

"Депутат, выполняя обязанности городского головы Смилы, достоверно знал, что коммунальное предприятие не имеет средств, чтобы платить за газ, и просило о дополнительном финансировании", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщают, что чиновник имел полномочия и возможность, но не принял мер, чтобы разрешить ситуацию с газом.

"Это в свою очередь привело к несанкционированному отбору газа и повлекло материальный ущерб коммунальному предприятию в виде увеличения долга на сумму более 29 млн гривен", - добавили в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили, что депутату грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.