И.о. мэра Смилы сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.
Отмечается, что одному из депутатов Смилянского городского совета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица повлекшее тяжкие последствия) УК.
"Депутат, выполняя обязанности городского головы Смилы, достоверно знал, что коммунальное предприятие не имеет средств, чтобы платить за газ, и просило о дополнительном финансировании", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщают, что чиновник имел полномочия и возможность, но не принял мер, чтобы разрешить ситуацию с газом.
"Это в свою очередь привело к несанкционированному отбору газа и повлекло материальный ущерб коммунальному предприятию в виде увеличения долга на сумму более 29 млн гривен", - добавили в пресс-службе.
В прокуратуре напомнили, что депутату грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
- Напомним, в Смиле из-за отсутствия тепла закрывали 11 школ, в Шепетовке - 4 школы .
- Жители городов, где не было отопления, в частности города Смила решили перекрывать дороги .
- В НАК "Нафтогаз Украины" считают, что в срыве отопительного сезона виновато местное руководство.
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