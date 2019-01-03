 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Выборы президента Украины: Наливайченко уже подал в ЦИК документы

Валентин Наливайченко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в президенты Украины от партии "Справедливость"

Об этом сообщила пресс-секретарь Наливайченко Карина Самохвалова в Facebook.

"3 января 2019 года. Валентин Наливайченко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Украины", - написала она.

  • Ранее сообщалось, что всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинул Наливайченко кандидатом в президенты Украины.
Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2019 четверг

больше новостей

3 января, 2019 четверг

2 января, 2019 среда

1 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать