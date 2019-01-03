Выборы президента Украины: Наливайченко уже подал в ЦИК документы
3 января, 2019, 16:15
Валентин Наливайченко подал в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в президенты Украины от партии "Справедливость"
Об этом сообщила пресс-секретарь Наливайченко Карина Самохвалова в Facebook.
"3 января 2019 года. Валентин Наливайченко подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Украины", - написала она.
- Ранее сообщалось, что всеукраинский съезд партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" выдвинул Наливайченко кандидатом в президенты Украины.
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