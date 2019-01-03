В Житомире создадут региональный космический центр

"В декабре наш университет подписал соглашение о сотрудничестве в сфере космической, научной и научно-технической деятельности с Национальным центром управления и испытаний космических средств. По словам ректора ЖНАЕУ Олега Скидана, соглашением предусмотрено создание Регионального космического центра" Полесье ", - рассказали в пресс- службе университета.

В частности, в рамках сотрудничества предусмотрено использование технических средств, методов моделирования сложных систем, алгоритмического, методического и программного обеспечения с целью проведения исследований в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли и информационных технологий.

На базе ЖНАЕУ в январе этого года планируют провести круглый стол «Космические технологии в агробизнесе и экологии», а весной - Национальный космический форум.

Национальный центр управления и испытаний космических средств основан в 1996 году. Его функцией является завершение всего звена космической деятельности, которую начинают научные учреждения и предприятия созданием орбитальных и наземных космических средств, испытания и эксплуатация космических аппаратов и других изделий, которые выведены на орбиту.