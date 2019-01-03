В Украине стали меньше болеть гриппом
3 января, 2019, 21:39
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине за последнюю неделю 2018 года уменьшилась на 10% по сравнению с неделей предыдущей
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"За последнюю, 52-ю неделю эпидсезона 2018 года гриппом и ОРВИ заболели более 191 тысяч человек. В Украине нет эпидемии гриппа. В то же время, эпидемические пороги превышены в пяти областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской и Одесской", - говорится в сообщении.
Отмечено, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 496,3 на 100 тысяч населения, что на 4,3% меньше показателя эпидемического порога по Украине.
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