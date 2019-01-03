В Украине растаможили 16,5 тыс. "евроблях"
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.
Отмечается, что автомобили были ввезены в Украину до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.
Из общего количества оформленных авто - почти 14 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн грн (8,5 тыс. за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.
Активно граждане оформляли транспортные средства в городе Киеве - 3037 автомобилей, Волынской - 2642, Черновицкой - 2058 и Закарпатской областях - 1137.
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Напомним, 8 ноября Рада приняла в целом закон о новых правилах растаможка автомобилей и о более жестких штрафах для "евроблях". В ГФС отметили, что в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50-процентной скидкой.
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19 ноября владельцы автомобилей на иностранных номерах анонсировали акцию протеста на 20 ноября - пообещали перекрыть дороги по всей стране . Утром 20 ноября в графике движения ряда автобусных маршрутов в центре Киева произошли изменения из-за протестов владельцев авто на иностранных номерах.
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21 ноября Рада провалила отмену законов о растаможке "евроблях".
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 22 ноября подписал законы №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на "евробляхах". Участники движения "АвтоЕвроСила" заявили о приостановлении акций протеста .
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23 ноября Порошенко подписал законы о легализации автомобилей на иностранных номерах, ввозимых в страну в режиме транзита.
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