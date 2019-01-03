В Украине растаможили 16,5 тыс. "евроблях"

3 января, 2019, 19:43

С 25 ноября 2018-го по 2 января 2019 года украинцы осуществили таможенное оформление 16,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Отмечается, что автомобили были ввезены в Украину до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Из общего количества оформленных авто - почти 14 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн грн (8,5 тыс. за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

Активно граждане оформляли транспортные средства в городе Киеве - 3037 автомобилей, Волынской - 2642, Черновицкой - 2058 и Закарпатской областях - 1137.