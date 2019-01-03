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В Северное море упали контейнеры с опасными веществами, их ищут

Береговые службы Германии и Нидерландов ищут контейнеры, упавшие в море с грузового судна MSC Zoe

Об этом сообщает Handelsblatt, передает Укринформ .

"После аварии гигантского грузового корабля MSC Zoe в Северном море в четверг может быть выброшена на берег еще какая-то часть из 270 контейнеров, упавших за борт. По данным аварийного командования в Куксхафене, по меньшей мере один из них содержит опасный груз. Голландская береговая охрана предполагает, что как минимум три контейнера содержат опасное вещество", - говорится в сообщении.

 

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