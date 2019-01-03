В ночь на 5 января в Киеве перекроют движение транспорта на мосту Метро

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Движение транспорта будет закрыто в обоих направлениях. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, мост Метро - первый метромост через Днепр в Киеве. Вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережный, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха - Гидропарком. На правом берегу Днепра городов завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.