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В КГГА рассказали, сколько людей встречали Новый 2019 возле главной елки страны

Новый 2019 год на Софийской и Контрактовой площадях, где проходила масштабная концертная программа, встретили 15 тысяч киевлян и гостей города

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В частности, на Софийской площади присоединились к празднованию 12 000 человек, а на Контрактовой - 3000. Согласно информации Национальной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января участие в массовых мероприятиях на территории всей страны приняли более 1,3 миллиона человек.

Публичную безопасность и порядок во время мероприятий обеспечивали более 10 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Нарушений общественного правопорядка зафиксировано не было.

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