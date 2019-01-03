В КГГА рассказали, сколько людей встречали Новый 2019 возле главной елки страны
3 января, 2019, 11:40
Новый 2019 год на Софийской и Контрактовой площадях, где проходила масштабная концертная программа, встретили 15 тысяч киевлян и гостей города
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В частности, на Софийской площади присоединились к празднованию 12 000 человек, а на Контрактовой - 3000. Согласно информации Национальной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января участие в массовых мероприятиях на территории всей страны приняли более 1,3 миллиона человек.
Публичную безопасность и порядок во время мероприятий обеспечивали более 10 000 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Нарушений общественного правопорядка зафиксировано не было.
- Напомним, главная елка Украины, которая находится в Киеве на Софиевской площади, заняла первое место в рейтинге лучших рождественских елок Европы
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