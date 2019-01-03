В Грузии шесть человек умерли от "свиного гриппа"
3 января, 2019, 20:52
В Грузии от последствий вируса H1N1 ("свиной грипп") умерли шесть человек
Об этом сообщает Грузия Online .
"В этом году циркулирует штамм гриппа А H1N1 ("свиной грипп", - ред.), который характеризуется большей агрессивностью. Поэтому в этом году увеличилось количество обращений в амбулатории и клиники с симптомами гриппа и подобными гриппу. Лабораторно подтверждаются шесть случаев смерти от H1N1", - заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, также возросло число случаев осложнений, нуждающихся в стационарном лечении.
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