В Черногории раздают гражданство в обмен на инвестиции

3 января, 2019, 21:59

Черногория запустила программу предоставления гражданства иностранцам в обмен на инвестиции

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление черногорского правительства, передает Лига .

Программа предоставления гражданства иностранцам-инвесторам предусматривает, что в течение следующих 3 лет черногорские паспорта получат около двух тысяч человек.

Для получения гражданства Черногории иностранец должен инвестировать €100 тыс. в проекты в менее развитых районах страны или €250 тыс. - в более развитых приморских областях, или €450 тыс. - в проекты в столице Черногории.