В Черногории раздают гражданство в обмен на инвестиции
3 января, 2019, 21:59
Черногория запустила программу предоставления гражданства иностранцам в обмен на инвестиции
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление черногорского правительства, передает Лига .
Программа предоставления гражданства иностранцам-инвесторам предусматривает, что в течение следующих 3 лет черногорские паспорта получат около двух тысяч человек.
Для получения гражданства Черногории иностранец должен инвестировать €100 тыс. в проекты в менее развитых районах страны или €250 тыс. - в более развитых приморских областях, или €450 тыс. - в проекты в столице Черногории.
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