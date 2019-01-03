В берлинском зоопарке показали полярного медвежонка, которому 1 месяц

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Как сообщают зоологи, он все еще большую часть времени спит и нежится с матерью. Работники зоопарка очень переживали судьбой малыша, ведь до этого медведица потеряла два своих приплода. Если при рождении его шансы на выживание были 50/50, то сейчас специалисты уверены, что у медвежонка "большое будущее".

Ребеночек родился после спаривания медведицы Тони с медведем Володей. Ближайшие месяцы мишку с матерью планируют держать в закрытом вольере, а весной смогут показать посетителям зоопарка.