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Ульяна Супрун получила 5 повесток в Печерский суд

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун получила повестки в Печерский суд Киева
Об этом она написала на своей странице в Тwitter в среду.

"Только получила 5 повесток в Печерский суд на 03.01.2019 на рассмотрение дел по админправонарушениям. 4 повестки от 04.12.2018 и 1 от 19.12.2018. По номерам на конвертах можно отследить, что они были отправлены 29.12.2018. Кто-то очень не хочет , чтобы @ MoH_Ukraine появилось на суд ", - отметила Супрун.

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