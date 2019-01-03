Ульяна Супрун получила 5 повесток в Печерский суд

Только что получила 5 повесток в Печерский суд на 03.01.2019 на рассмотрение дел по админправонарушениям. 4 повестки от 04.12.2018 и 1 от 19.12.2018. По номерам на конвертах можно отследить что они были отправлены 29.12.2018. Кто-то очень не хочет, чтобы @MoH_Ukraine появилось на суд. pic.twitter.com/xAlLqBw4zK