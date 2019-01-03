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Телеканалал CNN исправил некорректное обозначение Симферополя. Ранее его назвали российским

Американский телеканалал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского Симферополя к Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook .

В посольстве отметили, что Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией.

"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, посольство Украины в США поблагодарило команду CNN за своевременную реакцию, благодаря чему удалось избежать очередных попыток распространения дезинформации российскими официальными структурами.

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