Телеканалал CNN исправил некорректное обозначение Симферополя. Ранее его назвали российским

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook .

В посольстве отметили, что Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией.

"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, посольство Украины в США поблагодарило команду CNN за своевременную реакцию, благодаря чему удалось избежать очередных попыток распространения дезинформации российскими официальными структурами.