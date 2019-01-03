Телеканалал CNN исправил некорректное обозначение Симферополя. Ранее его назвали российским
3 января, 2019, 12:00
Американский телеканалал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского Симферополя к Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook .
В посольстве отметили, что Симферополь является украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией.
"После оперативного обращения посольства Украины в США и призывов от украинской и иностранной аудитории американский телеканал CNN исправил некорректное обозначение принадлежности украинского города Симферополь к Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, посольство Украины в США поблагодарило команду CNN за своевременную реакцию, благодаря чему удалось избежать очередных попыток распространения дезинформации российскими официальными структурами.
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