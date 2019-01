Существенное осложнение: каких изменений в погоде ожидать украинцам

3 января, 2019, 10:47

В пятницу, 4 января, из Греции на юго-восток Украины придет молодой мощный циклон и принесет существенное осложнение погоды

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Циклон будет перемещаться на юго-восток Украины и принесет существенное осложнение погоды. Особенно неблагоприятной погода в Приазовье - Запорожье, Донецкая область. А также в Крыму, Луганской, части Херсонской и Харьковской области.

Сильные осадки - снег, мокрый снег и дождь (в зависимости от температуры воздуха), северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений.

"Кто собирается 4 января в дорогу этими областями, которые попадут в сферу влияния циклона - очень осторожно", - предупреждает синоптик.

В западных областях Украины и местами на севере предполагается небольшой снег. Температура воздуха постепенно снижается, ближайшей ночью предполагается от -3 до -9 ° C. Днем ожидается от -1 до -5 ° C. На юге и юго-востоке от -2 до +2 ° C.

В дальнейшем морозы окрепнут, и уже 8 января температура в Украине снизится до 7-12 градусов мороза, на северо-востоке и в центральных областях температура может доходить до -17 ° C. Днем предполагается от -3 до -9 градусов.

В Киеве 4 января Облачно, без существенных осадков, возможен небольшой снег. Ближайшей ночью температура в столице достигнет от -5 до -7 ° C, днем от -2 до -4 градусов, с последующим похолоданием.